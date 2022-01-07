Son dakika haberi | Şırnak'ta 'rüşvet' operasyonu şüphelileri adliyeye çıkarıldı

OSMANİYE (İHA) - Şırnak'ta 'rüşvet' operasyonu şüphelileri adliyeye çıkarıldı

ŞIRNAK Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak, Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak sigara, ilaç ve cep telefonu gibi malzemeler ele geçirilmişti.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Silopi adliyesine getirildi. Zanlıların, gün içerisinde haklarındaki suçlamalara ilişkin hakim karşısında ifade verecekleri bildirildi.