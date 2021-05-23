Son dakika haberi! Silifke'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Son dakika haberi! Silifke'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberi! Silifke'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde bal ormanında çıkan yangın, itfaiye ve Silifke Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde bal ormanında çıkan yangın, itfaiye ve Silifke Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında 20 dönüm ormanlık alanın zarar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çamdüzü mevkisinde bulunan bal ormanında henüz belirlenemeyen  nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine itfaiye ve Silifke Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. soğutma çalışmaları sürdürülen yangında 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çin çalışma başlatıldı.


Son dakika haberi! Silifke'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberi! Silifke'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar

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