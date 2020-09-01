Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan eski güreşçi öldü
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Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan eski güreşçi öldü

Son dakika habere göre Antalya'da eski güreşçilerden Hakkı Aygün, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

01.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:51

Antalya'da eski güreşçilerden Hakkı Aygün, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde dün gece geç saatlerde otomobiliyle ilerleyen Hakkı Aygün (25), aracını durdurduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vuruldu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Aygün, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aygün'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Cenazenin, Muratpaşa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

"Gençlerin bu yaşta ölmesi yazık"

Cenazeyi alan akrabası Bayram Tıraş, AA muhabirine, Aygün'ün iki yıl önce meydana gelen kavgada bir kişi tarafından ayağından vurulduğunu belirterek, bununla ilgili şüphelinin bir süre kaldığı cezaevinden geçen yıl tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Tıraş, Aygün'ü öldüren kişinin önceki saldırıyı gerçekleştiren kişi tarafından azmettirildiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bu çocuk, yeğenimizi arayarak 'Seni vuran beni dövdü, karakola gidip şikayetçi olacağım.' demiş. Önce karakola gitmişler şikayetçi olmuş. Sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira para vermiş. O da araçtan inince dönerek, üç el ateş ediyor. Gençlerin bu yaşta ölmesi, yazık günah."

İki yıl önce silahla yaralanmıştı

Hayatını kaybeden Hakkı Aygün, 24 Mart 2018'de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı.

Aygün'ün, 655'nci Kırkpınar güreşlerinde Başaltı'nda ikinci olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan eski güreşçi öldü

Kaynak: AA

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