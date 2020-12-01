Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı
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Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı

01.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:21

Konya'da bir sanayi sitesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si yoldan geçen 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba, oğul ve yeğen sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da bir sanayi sitesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si yoldan geçen 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba, oğul ve yeğen sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Kasım tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Sitesi Güçlüler Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama ve oto tamir işletmesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Yavuz Keskin (33) hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan üvey baba Fatih K. (41) ve Adnan Burak K. (18) ile yoldan geçen ve yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karıştıkları tespit edilen Yusuf T. (39), oğlu Mert T. (19) ile yeğeni E.F.H. (16) ise silahlı kavgadan 3 gün sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ramazan Çetin/İHA)

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Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı
Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı
Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı
Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı
Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı
Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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