Son dakika haberi! Siirt'te şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın adının verildiği caddeye tabela asıldı
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Son dakika haberi! Siirt'te şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın adının verildiği caddeye tabela asıldı

Son dakika haberi! Siirt'te şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın adının verildiği caddeye tabela asıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Siirt'te şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adının verildiği caddeye tabela asıldı.

Siirt'te şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adının verildiği caddeye tabela asıldı.

Siirt Belediye Meclisi, İstanbul Adliyesinde görev yaparken 31 Mart 2015'te şehit edilen Kiraz'ın isminin, memleketi olan Siirt'te yaşatılması amacıyla Barış Mahallesi'nde adliyenin bulunduğu caddeye verilmesi kararını almıştı.

Kararın ardından, "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Caddesi" yazılı tabela buraya asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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