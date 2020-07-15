Son dakika haberi | Siirt'te şehit aileleri ve gazilere destek ziyareti
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Son dakika haberi | Siirt'te şehit aileleri ve gazilere destek ziyareti

Gelen son dakika haberlerine göre - Siirt'te şehit aileleri ve gazilere destek ziyareti Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Baykan ilçesinde şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarını giderdi.

15.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:46

- Siirt'te şehit aileleri ve gazilere destek ziyareti

SİİRT - Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Baykan ilçesinde şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarını giderdi.

Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyon üyeleriyle birlikte aileleri ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçeye bağlı Veyselkarani beldesi ile Meşelik ve Ardışdalı köylerinde 15 şehit ailesi ve gaziyi ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten grup sorumlusu Nedim Ayhan, şehit aileleri ve gazilerle dayanışma içinde olduklarını söyledi. Kendisinin de bir şehit yakını olduğunu dile getiren Ayhan, "Bugün 15 Temmuz münasebetiyle Siirt federasyonu olarak Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Meşelik köyünü ziyaret ettik. Burada 8 şehidimiz var. 8 şehit ailemizi ziyaret ettik dertlerini dinledik, Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Şehit yakınları da ziyaretten dolayı Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.

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Son dakika haberi | Siirt'te şehit aileleri ve gazilere destek ziyareti

Kaynak: İHA

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