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Son dakika haberi! 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' dedikten sonra intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' dedikten sonra intihara kalkıştı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da tartıştığı sevgilisi Ayşegül Sert'i (45) tabancayla vurarak öldüren Sadullah G. (68), aradığı apartman görevlisine "Sevgilimi öldürdüm, intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra aynı silahla başına ateş etti.

ANTALYA'da tartıştığı sevgilisi Ayşegül Sert'i (45) tabancayla vurarak öldüren Sadullah G. (68), aradığı apartman görevlisine "Sevgilimi öldürdüm, intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra aynı silahla başına ateş etti. Ağır yaralanan, Sadullah G. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah G., sevgilisi Ayşegül Sert (45) ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Sadullah G., ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurdu. Ardından apartman görevlisini arayan emekli Sadullah G., "Sevgilimi öldürdüm, intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatıp, tabancasıyla başına ateş etti.

KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sadullah G.'nin de durumunun ağır olduğu bildirildi.


Son dakika haberi! 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' dedikten sonra intihara kalkıştı

Son dakika haberi! 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' dedikten sonra intihara kalkıştı

Son dakika haberi! 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' dedikten sonra intihara kalkıştı

Son dakika haberi! 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' dedikten sonra intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

 ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ
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