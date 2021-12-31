Son dakika haberi | SERİK'TE JANDARMADAN TARİHİ ESER OPERASYONU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | SERİK'TE JANDARMADAN TARİHİ ESER OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 302 sikke ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 302 sikke ele geçirildi.

Belek mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarını değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT operasyon düzenledi. Operasyonda S.Y. yakalandı. Aramada madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve 302 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Y'nin ifadesi devam ediyor.

Son dakika haberi | SERİK'TE JANDARMADAN TARİHİ ESER OPERASYONU

Roma dönemi çocuk lahdini satmaya çalışan defineciler ava giderken avlandı

Roma dönemi çocuk lahdini satmaya çalışan defineciler ava giderken avlandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title