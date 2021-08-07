Son dakika haberi... Serik Belediyespor'da transfer
Son dakika haberi: TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlılar, Serik Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde Sarıyer'den 21 yaşındaki Zafer Şensoy ve Pendikspor'dan 26 yaşındaki Atakan Arslan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kulüp Başkanı Halil Deligöz, yeniden yapılanmaya gittiklerini, kadroya uygun transferler yaptıklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer