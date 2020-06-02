Son dakika haberi... Şenköy'ün yüzü gülecek
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Son dakika haberi... Şenköy'ün yüzü gülecek

Son dakika haberlerine göre Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, sabah saatlerinde ziyaret ettiği Şenköy Mahallesinde müjdeleri sıraladı.

Son dakika haberi... Şenköy'ün yüzü gülecek
02.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:36

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, sabah saatlerinde ziyaret ettiği Şenköy Mahallesinde müjdeleri sıraladı.

Alt yapı çalışması olmaması sebebiyle evlerden sokaklara akan ve Halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen atık su için gider çalışması başta olmak üzere, yolların genişletilmesi ve parke taşı döşemesi çalışmaları için ekiplerine talimatı veren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "En kısa sürede tamamlanacak, elinizden gelenin en iyisini yapın" dedi.

Yapılması planlanan çalışmalar için sabah saatlerinde yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kaplan, "Şenköy mahallemizde uzun süredir bu sıkıntıların olduğunu biliyorduk. Pandemi sürecinin geçmesi ile beraber hızla çalışmalara başlıyoruz.Çocuklarımız sokaklarda huzurla oynayabilecek. Evlerden çıkan pis sular sokak ve caddelere akıyor. Başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın sağlığını tehdit ediyor ve kötü koku ile de rahatsızlık veriyor. Mahallemizde bu suların akacağı bir gider sistemi yapacağız ve bu suyun sokak ve caddelere akmasını engelleyeceğiz. Şenköy Mahallesinden sonra bu sorunu yaşayan diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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