Son dakika haberi | Selin getirdiklerini selzedelere ulaştıracaklar Bir son dakika haberine göre Giresun'da yaşanan sel sonrası Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nın sahile getirdiği tüp, yağ, ayakkabı, temizlik ürünleri ile hırdavat malzemelerini denizden toplayan vatandaşlar, topladıkları malzemeleri selzedelere ulaştıracaklar.

Giresun'da yaşanan sel sonrası Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nın sahile getirdiği tüp, yağ, ayakkabı, temizlik ürünleri ile hırdavat malzemelerini denizden toplayan vatandaşlar, topladıkları malzemeleri selzedelere ulaştıracaklar.

Kentte üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını birlikte tüp, yağ, ayakkabı, temizlik ürünleri ile hırdavat malzemelerini Karadeniz'e taşıdı.

Tirebolu ilçesi sahili sel sularının getirdiği malzemeler ile kaplandı.

Selin getirdiği malzemeleri selzedere ulaştırmak isteyen vatandaşlar denizden tüp, yağ, ayakkabı, temizlik ürünleri ile hırdavat malzemelerini denizden toplamaya başladı.

Denizden toplanan bir kamyon malzeme sahil kenarında biriktirildi. Vatandaşlar, malzemelerin seldezedelere ulaştırılması için Tirebolu Kaymakamlığından yardım istedi.

Tirebolu'da esnaflık yapan Murat Gündoğdu, AA muhabirine, selden büyük hasar gören Dereli ilçesindeki vatandaşlara ait bir çok malzemenin Aksu, Gelevera Deresi ve Harşit Çayı denize taşındığını aktardı.

Tüp, yağ, ayakkabı, temizlik ürünleri ile hırdavat gibi bir çok malzemenin denize süreklendiğine işaret eden Gündoğdu "Karadeniz'de 2 gündür bu malzemeleri topluyoruz. Bizi gören vatandaşlarla sağolsun bize destek verdi. Bir kamyon dolusu malzemeyi toparladık ve Kaymakamlığa ve belediyeye haber verdik. Sağolsunlar bugün bize araç gönderecekler ve bu malzemeleri Dereli Kaymakamlığına ulaştıracağız." dedi.

Gündoğdu, selden Dereli ilçesinin büyük zarar gördüğüne dikkat çekerek, "Sel bu malzemeleri Dereli'den getirdi. Biz bunları oraya geri göndereceğiz. Az veya çok çorbada tuzumuz olsun istiyoruz, onlara yardım edebilirsek ne mutlu bize. Mağdur olan insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Emekli Şefik Meşe, selin bir çok malzemeyi denize sürüklediğini vurgulayarak, "Burada bazı vatandaşlar selin getirdiği odun parçalarını denizden toplayarak kışlık odun ihtiyacını karşılıyor. Bizde selzedelere yardımcı olmak için selin denize sürüklediği temizlik ürünlerini, hırdavat malzemeleri ile ayakkabı, tüp, kablo gibi malzemeleri ayıklıyoruz. Biz denizden topladığımız eşyaları yine Dereli ilçesine göndereceğiz." şeklinde konuştu.

14 yaşındaki Halil İbrahim Ölmez de, ailesi ile denize odun toplamaya geldiğini vurgulayarak, "Sel sadece odun parçalarını değil, bir çok ev eşyasını da denize sürüklemiş. Aile yardım ettikten sonra onları da denizden yüzerek topladım. Sahilde bu malzemeleri biriktirdik, selden zarar gören amca ve ninelere geri göndereceğiz." dedi.

Kaynak: AA