Son dakika haberi... Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi
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Son dakika haberi... Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi

Son dakika haberi... Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ERZURUM'un İspir ilçesindeki hidroelektrik santralinde (HES) yaşanan selde kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 31'inci gününde cansız bedenine ulaşılan Mustafa Aksöyek (39), memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verildi.

ERZURUM'un İspir ilçesindeki hidroelektrik santralinde (HES) yaşanan selde kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 31'inci gününde cansız bedenine ulaşılan Mustafa Aksöyek (39), memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verildi.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos günü etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel suları, bölgede çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı. Tünelde inşaat işçisi, 1 çocuk babası, Mustafa Aksöyek kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, Aksöyek için arama çalışması başlattı. 436 metre uzunluğundaki tünelin 430 metrelik bölümünün içindeki su ve çamuru temizleyen ekipler, 31 gün sonra Aksöyek'in cansız bedenine ulaştı. Aksöyek'in tünelden çıkarılan cenazesi İspir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

İnşaat işçisinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Aksöyek için burada helallik alındı. Helallik alınması sırasında Aksöyek'in eşi Hatice (37), annesi Hatice ve kızı Nazlıcan (17) gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren Hatice Aksöyek, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Helallik alınmasının ardından Mustafa Aksöyek, İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi'ndeki Yenice Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.'EKMEK PARASI İÇİN GİTTİ, CANSIZ BEDENİ GELDİ'

Mahalle Muhtarı Arslan Akbaş, yaşanan olayla ilgili konuşarak, "Mustafa kardeşimiz tünel içinde çalışan kardeşimizdi. Erzurum'un İspir ilçesinde sele kapıldı. Cenazesi yaklaşık 1 ay sonra bulundu. Mustafa Kardeşimiz mahallemizde sessiz sakin bir kardeşimizdi. Ekmek parası için çalışmaya gitti. Maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Üzüldük, yıkıldık ama yapacağımız bir şey yok. Rabbim mekanını cennet etsin" dedi.


Son dakika haberi... Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi
Son dakika haberi... Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi
Son dakika haberi... Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi
Son dakika haberi... Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi
Son dakika haberi... Selde kaybolduktan 1 ay sonra cansız bedeni bulunan işçi toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren

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