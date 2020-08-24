Son dakika haberi! Sel şehidi uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildi
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Son dakika haberi! Sel şehidi uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23), memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

Son dakika haberi! Sel şehidi uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildi
24.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:02
GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23), memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin annesi ve babası ile kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi, ayakta durmakta güçlük çekti. 

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde, arama- kurtarma faaliyeti için bölgeye giden jandarma aracı, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, sulara kapıldı. Araçta bulunan ve şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla saat 10.00 sıralarında, memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki evinin önüne getirildi. Tekbirlerle karşılanan şehidin cenazesinin başına geçen anne Filiz ve baba Müjdat ile diğer uzman çavuş oğulları Umut Kıran, gözyaşı döktü. Uzun süre birbirlerine sarılarak, cenazenin başından ayrılmayan Kıran ailesine, yakınları destek oldu. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Eceabat Merkez Mezarlığı'na getirildi. 

Eceabat Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törene; bir dönem Eceabat Kaymakamlığı da yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, askeri ve mülki erkan katıldı. Protokol üyeleri, ayakta durmakta zorlanan Kıran ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan namazın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesi, toprağa verildi.

- Eceabatçanakkale

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Kaynak: DHA

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