Son dakika haberi | Sel felaketinde yaşamını yitiren Kader'in babası: Kızımı çıkaramadık
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Son dakika haberi | Sel felaketinde yaşamını yitiren Kader'in babası: Kızımı çıkaramadık

Son dakika haberleri... BURSA'nın Kestel ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitiren bedensel engelli Kader Akbaba'nın (22) babası Recep Akbaba, sel sularının kendisi ve eşini sürüklediğini, kızının ise evden çıkmayı başaramadığını belirterek, "Sel zaten bizi hemen aldı götürdü.

Son dakika haberi | Sel felaketinde yaşamını yitiren Kader'in babası: Kızımı çıkaramadık
23.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:50

BURSA'nın Kestel ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitiren bedensel engelli Kader Akbaba'nın (22) babası Recep Akbaba, sel sularının kendisi ve eşini sürüklediğini, kızının ise evden çıkmayı başaramadığını belirterek, "Sel zaten bizi hemen aldı götürdü. Kızımı çıkaramadık, o evde kaldı" dedi.

Kestel ilçesinde önceki gün meydana gelen meydana gelen sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu. Selde kırsal Dudaklı Mahallesi'nde yaşamını yitiren bedensel engelli Kader Akbaba'nın tekerlekli sandalyesi balçığa gömülü halde bulundu. Dün gözyaşları arasında toprağa verilen genç kızın babası Recep Akbaba DHA'ya konuştu. Eşiyle kendisinin sel sularına kapıldığını, kızının ise içeride kaldığını belirten Recep Akbaba, "Biz evdeydik. Hanımla bizi sel götürdü. Kız evde yalnız kaldı. Su bizi köy meydanına kadar götürdü. Sürüklendik. İlk patırtıda biz gittik. Biz hiç tahmin etmiyorduk böyle bir şeyin başımıza geleceğini. Birden geldi. 66 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim" dedi.

'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'Dün geceyi tedirgin geçirdiklerini ifade eden Recep Akbaba, "Artık ne yapacağımı şu durumda hiç bilemiyorum. Tedbir alınmazsa tehlikedeyiz. Belki dün gece de tehlikedeydik. Artık bilemiyoruz. Sadece ben değil bütün köy tehlikede. Şu anda söyleyecek bir şey bulamıyorum. Başa çıkılmaz bu selle. Korkuyorum artık. Köy temizlendi ama tekrar olmayacağını bilmiyoruz" diye konuştu.'EVİN BİRİNCİ KATINI KULLANMASAYDIM BELKİ BÖYLE OLMAZDI'

Eşinin sel sularından etkilendiği için hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Recep Akbaba, "Aslında yağmur suyu gelir diye geçit bırakmıştım. Ama sel geçidi ne yapsın. Tahmin edemedik ki böyle büyük bir olayı. Yağmur suyunu düşündüm, geçit bıraktım ama yok yani, kurtaramadım. Evin birinci katını kullanmasaydım her ihtimale karşı iyi olurdu. ya da birinci katın önüne başka bir şey yapsaydım daha engellerdi. Mesela giriş kapısından bu tarafından balkona kadar daha kontrol altında olsaydı belki bu kadar etkilemezdi" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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