Son dakika haberi! Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel'den Ergani'ye ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ü ziyaret etti.

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ü ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını, yanlarında olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Yücel daha sonra Diyarbakır 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Çoban, Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek ve Ergani Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez'i ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar