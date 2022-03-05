Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi Bingöl'de defnedildi.

BİNGÖL (AA) - Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi Bingöl'de defnedildi.

Askeri uçakla Bingöl Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından Bingöl Belediyesine ait cenaze aracına alındı.

Şehidin naaşı buradan tören için Şehitlik Anıtı'na getirildi.

Törende şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar yer aldı.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Bingöl Şehitliği'nde toprağa verildi.

Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin, son yolculuğuna uğurlandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Uzman Çavuş, Bingöl, Tokat, Şehit, Güncel, Haberler

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