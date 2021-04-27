Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yıldırım operasyonunda araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27), memleketi İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe- Yıldırım operasyonunda araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27), memleketi İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan şehidin kız kardeşi Merve Kotuk'un, "Ağabeyim, köyümüze böyle mi gelecektin? Seni bırakamam" sözleri yürekleri dağladı.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi İzmir'in Menderes ilçesine getirildi. Balıkesir Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra yedek subay olarak askere giden, ardından girdiği sınavı kazanıp teğmen olan Mehmet Kıvık'ın cenazesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınarak Özdere'ye bağlı Orta Mahalle'deki Ortaköy Merkez Camii'ne getirildi. Burada, şehit Teğmen Kıvık için tören düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Suat Çağlayan ve diğer protokol üyeleri ile şehit Kıvık'ın babası Kenan, annesi Ayşe ve kardeşleri Tarık ve Murat Kıvık ile Merve Kotuk ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Cenazede Merve Kotuk, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Ağabeyim köyümüze böyle mi gelecektin. Seni bırakamam" diyerek, gözyaşı döktü.

Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, Orta Mahalle Mezarlığı'na toprağa verildi.

Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta mayına basarak hastaneye kaldırılan askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta mayına basarak hastaneye kaldırılan askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:46:19. #1.16#

title