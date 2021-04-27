Son dakika haberi! Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen son dakika haberine göre Yıldırım operasyonunda araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27), memleketi İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe- Yıldırım operasyonunda araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27), memleketi İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan şehidin kız kardeşi Merve Kotuk'un, "Ağabeyim, köyümüze böyle mi gelecektin? Seni bırakamam" sözleri yürekleri dağladı.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi İzmir'in Menderes ilçesine getirildi. Balıkesir Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra yedek subay olarak askere giden, ardından girdiği sınavı kazanıp teğmen olan Mehmet Kıvık'ın cenazesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınarak Özdere'ye bağlı Orta Mahalle'deki Ortaköy Merkez Camii'ne getirildi. Burada, şehit Teğmen Kıvık için tören düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Suat Çağlayan ve diğer protokol üyeleri ile şehit Kıvık'ın babası Kenan, annesi Ayşe ve kardeşleri Tarık ve Murat Kıvık ile Merve Kotuk ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Cenazede Merve Kotuk, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Ağabeyim köyümüze böyle mi gelecektin. Seni bırakamam" diyerek, gözyaşı döktü.

Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, Orta Mahalle Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN