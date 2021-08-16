Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre IRAK kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk (23), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

IRAK kuzeyinde 

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk (23), Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Irak kuzeyinde dün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk, şehit oldu. Şehit Öztürk'ün cenazesi askeri uçakla Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Burada yakınlarının gözyaşları içinde karşıladığı şehidin cenazesi daha sonra memleketi Taşköprü ilçesine götürüldü. Şehit Öztürk için Töşköprü ilçe merkezindeki Taş Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Muharrem, annesi Semra Öztürk, kardeşleri, yakınlarının yanında Vali Avni Çakır, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kasatmonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Katamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun yanında gözyaşı döktü. Şehidin annesi Semra Öztürk'ü sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi öğlen kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü Şehitliği'nde toprağa verildi.

 


- Kastamonu
Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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