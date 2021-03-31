Son dakika haberleri... Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen öykü ve deneme yarışması sonuçlandı
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Son dakika haberleri... Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen öykü ve deneme yarışması sonuçlandı

Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen öykü ve deneme yarışması sonuçlandı

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığınca Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen öykü ve deneme yarışması sonuçlandı.

Adalet Bakanlığınca Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen öykü ve deneme yarışması sonuçlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mart 2015'te görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasının yaşatılması amacıyla "Bir ömür adalet uğruna" temasıyla düzenlenen öykü ve deneme yarışması tamamlandı.

Yarışmada 623 öykü, 475 deneme olmak üzere 1098 eser, seçici kurulda yer alan Doğan Hızlan, İbrahim Tenekeci, Leyla İpekçi, M. Fatih Andı ve Necip Tosun gibi yazarlarca dil, üslup, özgünlük bağlamında değerlendirildi.

Deneme dalında "Sorular mı İsabetli, Gözlem mi?" adlı yazısıyla Canan Olpak Koç birinci, "Adaleti Dert Edinmek" yazısıyla Nazım Taha Koçak ikinci, "İhtişamdan Taşan Hakikat" yazısıyla Aleyna Dilara Tosun üçüncü oldu.

Öykü dalında ise Akif Yıldırım "Tuz Ekmek Hakkı" öyküsüyle birinciliğe, Mehmet Açıkgöz "Çöl Ayetleri" adlı eseriyle ikinciliğe, Gül Altınok da "Sınırda" başlıklı yazısıyla üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmanın ödül töreninin, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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