Son dakika haberi | Şehit Osman Yıldırım kabri başında anıldı

Son dakika haberi... Siirt'te 2016 yılında askeri konvoyun geçişi sırasında önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Yıldırım, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Siirt'te 2016 yılında askeri konvoyun geçişi sırasında önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Yıldırım, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Siirt'in merkez ilçesi Eruh yolu üzerinde teröristlerin yola döşedikleri 1 ton ağırlığındaki patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucunda 27 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Yıldırım, şehadetinin 5'inci yılında Kırıkkale'nin Yahşihan Acısu Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da katıldığı programda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal tarafından şehit Osman Yıldırım hakkında bilgiler verildi. Yahşihan Merkez Cami imam hatibi Bahattin Karatop tarafından şehit Osman Yıldırım ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve programa katılan şehit ve gazi aileleri tarafından Yıldırım ailesine sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "İlçemiz sakinlerinden hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Osman Yıldırım'ın vefatının 5'inci yılında mevlid programı düzenledik. Kuran-ı Kerim tilaveti ve sonrasında dualar okuyarak şehit kardeşimiz Osman Yıldırım ve tüm aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye ettik. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal'a şehitlerimizi unutmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı