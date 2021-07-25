Son dakika haberi! Şehit olmasaydı 1 ay sonra düğünü olacaktı
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Son dakika haberi! Şehit olmasaydı 1 ay sonra düğünü olacaktı

Son dakika haberi! Şehit olmasaydı 1 ay sonra düğünü olacaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre ANKARA (İHA) – Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan er Emrah Arslan'ın acı haberi babaevine ulaştı.

ANKARA (İHA) – Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan er Emrah Arslan'ın acı haberi babaevine ulaştı. Şehit Arslan'ın 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir kirpi aracına teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Samsunlu Sözleşmeli Er Emrah Arslan ile Ordulu Astsubay Çavuş Fatih Güney şehit olurken, 2 asker de yaralanmıştı.

Şehit Arslan'ın Ankara Karapürçek'te bulunan baba ocağına ateş düştü. Babası inşaat işçisi, annesi işitme engelli olan Arslan 7 kardeşin en büyüğüydü. Nişanlı olan Arslan'ın 1 ay sonra ise düğünü olacağı ifade edildi.

"Bu sene 1 ay sonra düğünü olacaktı, düğün hazırlıkları vardı, çeyizliklerini almışlardı"

Şehit Arslan'ın komşusu Doğan Durman şehit haberini gece saatlerinde öğrendiklerini belirterek, "Annesi babası Samsun Vezirköprü'deydi. Sadece burada 3 kız 1 oğlan kardeşi vardı. Haberi alındıktan sonra annelerine haberi iletemediler ancak sabaha yakın iletilebildi" dedi.

Ailenin gariban olduğunu söyleyen Durman, "Askerdeki şehit bakıyordu aileye. Şehit haberini alınca yıkıldı hepsi. 7 kardeşler 5 kız 2 oğlandı. Askerdeki şehidin geçen sene nişanını yapmışlardı. Bu sene 1 ay sonra düğünü olacaktı. Düğün hazırlıkları vardı, çeyizliklerini almışlardı. Şehit haberi gelince hepsi yıkıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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