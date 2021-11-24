Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek, Torul Kaymakamı Orhan Ayvaz, Gümüşhane Belediye Başkan Vekili Mümin Çakıcı, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, şehit öğretmenin Torul'a bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret etti.

Şehidin annesi Gülay ve ağabeyi Ahmet Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette, Necmettin öğretmenin kabrine karanfil bırakılarak dua edildi.

Vali Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, "Her yıl olduğu gibi bugün de Necmettin'imizin yanındayız. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ömürlerini milletimizin aydınlanma davasına adayan değerli öğretmenlerimizin, toplumumuzun en saygıdeğer kesimi olan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.

Necmettin Yılmaz ve tüm şehit öğretmenlerin, bu ülkedeki tek isteklerinin memleketin evlatlarına hizmet etmek, memleketini aydınlatmak, gelecek nesilleri en iyi şekilde eğitmek, donatmak olduğunu vurgulayan Taşbilek, "Ama maalesef bölücü terör örgütünün mensupları ellerindeki kalemden, beynindeki bilgiden başka hiçbir şeyi olmayan değerli vatan evlatlarını hunharca katlettiler. Bütün eğitim şehitlerimize rahmet diliyorum. Vatanımızın birliği, beraberliği, bekası uğruna mücadele ederken şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize rahmet diliyorum." diye konuştu.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ağabeyi Ahmet Yılmaz ise anma programına katılanlara teşekkür ederek, "Buraya kadar gelen herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Öğretmenlerimiz nesiller boyunca bizi ilim irfan sahibi eden, bilmediklerimizi öğreten, çağdaş toplumun temelini oluşturan gönül erleridir. Buradan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.