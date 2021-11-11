Son dakika haberi! Şehit Kaymakam Safitürk, Derik'te dualarla anıldı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütünün bombalı saldırısında görevi başındayken şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, düzenlenen programla anıldı.

10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, için anma programı düzenlendi. Prof. Dr. Aydın Ayaydın Derik Öğretmenevi'ndeki anma programına Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Evren Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Özbilek ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreni, Şehit Kaymakam Safitürk için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Öğrenciler, Safitürk için yazdıkları şiirleri okurken, salonda duydu dolu anlar yaşandı. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için adının verildiği camide mevlit okutuldu, dualar edildi.