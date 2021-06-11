Şehit Kabalay'ın zeybek videosu duygulandırdı
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Şehit Kabalay'ın zeybek videosu duygulandırdı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın, bir süre önce zeybek oynarken çekilen görüntüleri yürek burktu.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın, bir süre önce zeybek oynarken çekilen görüntüleri yürek burktu.

Doğubayazıt'ta 13 Mayıs'ta İran tarafından teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen videosu, izleyenlerin yüreklerini dağladı. 5 ay önce baba olma sevincini yaşayan Kabalay'ın şehit olmadan bir süre önce görev yaptığı kırsalda 'Tavas Zeybeği' oynadığı görüntü, sosyal medyada ilgi gördü. Kabalay'ın görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.


Şehit Kabalay'ın zeybek videosu duygulandırdı
Şehit Kabalay'ın zeybek videosu duygulandırdı
Şehit Kabalay'ın zeybek videosu duygulandırdı
Şehit Kabalay'ın zeybek videosu duygulandırdı
Şehit Kabalay'ın zeybek videosu duygulandırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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