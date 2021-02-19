Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin'den "yardım" açıklaması Açıklaması
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Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin'den "yardım" açıklaması Açıklaması

19.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:41
Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin'den

Son dakika gündem haberi: Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan yardım haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan yardım haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sekin, yaptığı yazılı açıklamada, "Şehit Polis Fethi Sekin'in çocuklarını Müjdat Gezen ve Metin Akpınar okutuyor." paylaşımları ve haberleri hakkında düzeltme gereği duyduğunu bildirdi.

Eşinin şehit olduğu 2017'de oyuncu Müjdat Gezen'in, kayınbiraderi ile görüşüp banka hesaplarına cüzi bir miktar para yatırdığını aktaran Sekin, Akpınar'ın ise herhangi bir para yatırmadığını ifade etti.

Hiçbir ihtiyaçlarının olmadığını belirten Sekin, "Bütün şehit aileleri gibi bizim de tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanmaktadır. Allah'a çok şükür hiçbir ihtiyacımız yoktur. Çocuklarımın eğitim masrafları, devletimiz ve öğrenim gördükleri eğitim kurumları tarafından karşılanmaktadır. Rabbim, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu tür gerçek dışı paylaşımlar ve haberler ailemizi üzmektedir. Tüm milletimizin bunu bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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