Son dakika haberi: Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için mevlit okutuldu
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Son dakika haberi: Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için mevlit okutuldu

Son dakika haberi: Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için mevlit okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Muş'un Malazgirt ilçesinde şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit programı düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit programı düzenlendi.

Malazgirt'te 27 Temmuz'da şehit olan Kulaksız için 1071 Zafer Camisinde, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer tarafından mevlit programı düzenlendi. Duaların edildiği programda konuşan Demirer, "Yaşanan acının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Binbaşı Kulaksız'ın acısı hala yüreğimizde. Kahraman şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. Şehidimizin ölüm yıl dönümünü hep birlikte yad ettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Mevlit programına Kaymakam Demirer, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Son dakika haberi: Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için mevlit okutuldu
Son dakika haberi: Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için mevlit okutuldu
Son dakika haberi: Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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