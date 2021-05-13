Son dakika haberi | Şehit aileleri yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehit aileleri Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Şehit aileleri Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.? Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitlikte, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından anma programı düzenledi. Vakıf görevlileri şehit ailelerine çiçek takdim etti.

Hakkari'de 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin annesi Ayfer Dökmeci, bayramı buruk geçirdiklerini ifade ederek, "Oğlum çok iyi, temizli kalpli, kibar ve dürüst biriydi. Vatanını, milletini, bayrağını ve ezanını seven biriydi. Mekanı cennet olsun." dedi.

Babası Selami Dökmeci de "Aziz şehidimizin bayramını kutlamaya geldik. Duygularımızı içimize gömüyoruz. Vatan ve millet sağ olsun. Allah nur içerisinde yatırsın." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir ise kendilerinde bayram kavramının kalmadığını söyledi.

Evinin şehitliğin tam karşısında olduğunu belirten Daşdemir, "Sabah akşam buradayım. Evim İstanbul'daydı. Oğlum buraya defnedildikten 6 ay sonra İstanbul'daki evimi kapatıp buraya taşındım." diye konuştu.

Daşdemir başta şehit aileleri olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım