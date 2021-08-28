Son dakika haberi! Şanlıurfa Valisi Erin'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Şanlıurfa Valisi Erin'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Şanlıurfa Valisi Erin'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin'in babası emekli imam Mehmet Erin (79) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin'in babası emekli imam Mehmet Erin (79) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Bir süre önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Vali Abdullah Erin'in, babası emekli imam Mehmet Erin, durumu ağırlaşınca Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Erin, öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Mehmet Erin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.


Son dakika haberi! Şanlıurfa Valisi Erin'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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