ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
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ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

25.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:34

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Keser (28) idaresindeki 63 AJ 474 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolu Cehennem Deresi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Ömer Faruk Keser (21) hayatını kaybederken sürücü ile otomobildeki Ömer Faruk Keser (17) ve Cansu Kaysioğlu (21) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Keser'in Erzincan'da vatani görevini tamamlayarak memleketi Hilvan'a gittiği öğrenildi.

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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