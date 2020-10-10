Kına gecesi kanlı bitti: Maganda kurşunun isabet ettiği davetli yaşamını yitirdi
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Kına gecesi kanlı bitti: Maganda kurşunun isabet ettiği davetli yaşamını yitirdi

10.10.2020 15:08 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:01

Şanlıurfa'da kına gecesi eğlencesinde bir magandanın havaya art arda ateşlediği tabancadan çıkan mermi davetlilerden birine isabet etti. Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam Hilvan ilçesine bağlı Başveren Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde yaşanan olayda, eğleneceye katılan A.İ.'nin art arda havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermilerden biri, davetlilerden Adnan İmamoğlu'nun göğsüne isabet etti.

Kına gecesi eğlencesi kanlı bitti: Maganda kurşunun isabet ettiği davetli yaşamını yitirdi

TALİHSİZ ADAM KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

Kanlar içinde yere yığılan İmamoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İmamoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adnan İmamoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

MAGANDAYA GÖZALTI

Jandarma ekipleri ise tabancayı ateşleyen A.İ.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kına gecesi eğlencesi kanlı bitti: Maganda kurşunun isabet ettiği davetli yaşamını yitirdi
Kına gecesi kanlı bitti: Maganda kurşunun isabet ettiği davetli yaşamını yitirdi
Kına gecesi kanlı bitti: Maganda kurşunun isabet ettiği davetli yaşamını yitirdi
Kına gecesi kanlı bitti: Maganda kurşunun isabet ettiği davetli yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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