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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi ağır yaralandı.

Semih Türkel idaresindeki 28 ABH 229 plakalı otomobil, Akçakale-Akabe TOKİ Çevre Yolu'nun 20. kilometresinde Halil Bayaltun yönetimindeki 63 FC 217 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Bayaltun ile otomobildeki Neşmiye, Elif, Mehmet ve Yasin Bayaltun ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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