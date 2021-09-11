Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde, Türkiye'deki orman yangınlarından hasar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi (BNV), Karadağ Boşnak Konseyi, Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT), Sancak İslam Meşihatı, Novi Pazar ve Tutin belediyeleri ile Svetionik Derneği iş birliğinde, "Türkiye'de Sancak Ormanı" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, yanan ormanların yeşillendirilmesinde kullanılacak fidanlar için nakdi yardım toplanması hedefleniyor.

Kampanya sorumlularınca yapılan açıklamada, yeşillendirilecek alanın Sancak halkından Türk halkına bir armağan niteliğinde "Sancak Ormanı" adını taşıyacağı ifade edildi.

Sancak halkına kurumsal ve bireysel yardımda bulunmaları çağrısı yapılan açıklamada, Sancak İslam Meşihatı'nın kampanya kapsamında topladığı yaklaşık 10 bin 200 avroyu sorumlulara teslim ettiği aktarıldı.