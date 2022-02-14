Son dakika haberleri... Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

KASTAMONU (AA) - Samsun, Kastamonu ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde aralık ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Görüntülerde, Samsun, Kastamonu ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar da yer aldı.

Trafik Başkanlığı, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.