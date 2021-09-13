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Son dakika haberi... Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada Kazada ağır yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp havaya fırlatma anı güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada

Kazada ağır yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp havaya fırlatma anı güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Yılmaz idaresindeki 55 AFT 786 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 50 yaşındaki Mustafa Çelik'e çarptı. Otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlatarak yola düşen Mustafa Çelik ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Ümit Yılmaz ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınıp bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberi... Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada

Son dakika haberi... Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada

Son dakika haberi... Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada

Son dakika haberi... Samsun'da otomobilin yayaya çarpıp fırlattığı feci kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
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