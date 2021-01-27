Son dakika haberi | Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için klip çektiler
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Son dakika haberi | Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için klip çektiler

27.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:42
Son dakika haberi | Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için klip çektiler

Son dakika haberler... OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde görevli 4 sağlık çalışanı, sözleri ünlü şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait 'Yiğidim Aslanım' eserini, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılar için seslendirip, klip çekti.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde görevli 4 sağlık çalışanı, sözleri ünlü şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait 'Yiğidim Aslanım' eserini, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılar için seslendirip, klip çekti.

Kadirli Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, salgında en önde mücadele eden, koronavirüse yakalanıp, hayatlarını kaybeden meslektaşlarını anmak için kolları sıvadı. Sağlık çalışanları Seyithan Özçelik, Selçuk Kocaman ve Eren Gökkaya, ölen meslektaşları için sözleri ünlü şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait olan ve birçok sanatçı tarafından seslendirilen 'Yiğidim Aslanım' eserini seslendirdi, Ahmet Atasoy ise şarkıyı kliplendirdi. Kadirli Devlet Hastanesi'nde çekilen klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. YouTube'ta da paylaşılan klip, bir günde 3 binin üzerinde izlendi. Klipte solistlik ve gitaristlik yapan sağlık çalışanı Seyithan Özçelik, eseri salgında hayatını kaybeden sağlıkçıları nezdinde tüm kayıplara armağan ettiklerini söyledi.


Son dakika haberi | Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için klip çektiler
Son dakika haberi | Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için klip çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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