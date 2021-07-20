Son dakika haberi | Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu

Son dakika haberi: Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu Turistlerin Kurban Bayramı için tatil tercihi Salda Gölü oldu Salda Gölü'ne yerli ve yabancı turist akın etti Burdur'un Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Salda Gölü'ne Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler akın etti.

Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu

Turistlerin Kurban Bayramı için tatil tercihi Salda Gölü oldu

Salda Gölü'ne yerli ve yabancı turist akın etti

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Salda Gölü'ne Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler akın etti.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsalıyla görenlerin hayran kaldığı Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve özellikle turlar aracılığı ile Rusya'dan gelen ziyaretçilerini ağırlayan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmında yasak olduğu için göle giremeyen vatandaşlar Tabiat Parkı kısmında göle girerek serinleme fırsatı buluyor. NASA'nın Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumuna ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklaması ile Dünya'da gündem haline gelen Salda Gölü'nde yerli ve yabancı turistler doğal güzelliği yakından görme fırsatı buluyor. Göl kıyısında gezip, bol bol fotoğraf çektiren, ve gölün keyfiyi yaşayan yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı tatilinde Salda Gölü'nü tercih ederek tatilin tadını çıkardı.

"İnsanlar enerjisini atıyor"

Salda Gölü'ne girerek gölün keyfini çıkaran Memiş Ceylan "İkinci gelişim buraya. Bu sefer ailem ile birlikte geldim. Güzel, mükemmel bir yer. Günü birlik geldik. Bayram arası kaçamak yapalım dedik. Kalabalık olması da ayrı bir güzel. İnsanlar enerjisini atıyor. Bayram stresini atsın" dedi.

Afyonkarahisar'dan gelen Turukhan Topçuoğlu da ilk kez geldiğini ifade ederek Salda Gölü'nü çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Gayet güzel bulduk. Bayram için daha kalabalık diyorlardı ama güzel bulduk" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Birkan Erten ise Salda Gölü'nü merak ettiği için ziyaret ettiğini ifade etti.

"Biz deniz çocuğuyuz ama hoş ve eğlenceli geçiyor"

Bayram tatili boyunca Salda Gölü'nde olacağını söyleyen Murat Akıllı, "Salda Gölü'ne ilk defa geldim. Anlattıkları kadar var. Çok güzel, değişik kumu, suyu. Biz deniz çocuğuyuz ama hoş ve eğlenceli geçiyor. Bayram tatilinde buradayız" diye konuştu.

"Bayram tatilinde vakit geçirmek için güzel bir yer"

Denizli'den gelen Seyfettin Kaya ise yüzüne kil sürerek "İlk kez geliyorum. Valla çok güzel burası. Herkese tavsiye ediyorum. Yüzümüze de şifalı dediler o yüzden kil sürdük" dedi.

Denizli'den ilk kez gelen Feyzullah Kaya ise güzel bir yer olduğunu dile getirerek bayram tatilinde güzel vakit geçirmek için iyi bir yer olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya