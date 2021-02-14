Son dakika haberi | Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüs aşısı oldu
14.02.2021 13:18 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:21
Son dakika haberleri: SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) koronavirüs aşısı oldu.
– SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) koronavirüs aşısı oldu.
- Sakarya
Aşı olurken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Vali Kaldırım, "Covid-19 aşımızı SEAH Korucuk kampüsünde yaptırdık. Lütfen sırası gelen hemşehrilerimiz randevu alarak aşılarını yaptırsınlar. Aylardır fedakarca çalışan tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu müsibetten tez zamanda kurtarsın" ifadelerini kullandı.
- Sakarya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR