Son dakika haberi | Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüs aşısı oldu

Son dakika haberleri: SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) koronavirüs aşısı oldu.

Aşı olurken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Vali Kaldırım, "Covid-19 aşımızı SEAH Korucuk kampüsünde yaptırdık. Lütfen sırası gelen hemşehrilerimiz randevu alarak aşılarını yaptırsınlar. Aylardır fedakarca çalışan tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu müsibetten tez zamanda kurtarsın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR