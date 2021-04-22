Son dakika haberi... Sakarya iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Gezer yönetimindeki 57 DS 271 plakalı otomobil ile Cevri Küçük idaresindeki otomobil Adapazarı-Karasu yolu Söğütlü ışıklı kavşağında çarpıştı.

Kazada şoförler ile otomobillerde bulunan Keziban Gezer ve Kadriye Küçük yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Keziban Gezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Samet Ulu