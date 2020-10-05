Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar
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Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar

05.10.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:34

Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon lira kazanan dolandırıcı çetesi Muğla Asayiş Büro ekiplerince çökertildi. İstanbul'daki Ultra lüks daireye baskın yapan ekipler 2'si kadın 6 kişi ele geçirildi.

Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden Türkiye'de yüzlerce kişiyi dolandıran, çeteye Muğla Asayiş büro ekipleri darbe vurdu. Ayda 1 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılar İstanbul'daki lüks villaya yapılan baskınla yakalandı.

170 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Bodrum'da bir vatandaşın sahte arkadaşlık sitesine 170 bin lira kaptırmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Yapılan şikayet üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı derinlemesine araştırmaya başladı.

TEKNİK TAKİP İLE BULUNDULAR

Titizlikle iz süren ekipler bir çok ilde binlerce kişiyi dolandıran internet sitesi yöneticilerine ulaştı. Yapılan teknik takip sonucu internet sitesinin sahiplerinin İstanbul Sarıyer ilçesinde ultra lüks bir villada oldukları ve siteyi buradan yönettikleri tespit edildi.

"VİLLAYA BASKIN"

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü tespit edilen villaya baskın düzenledi. Yapılan baskında 6 kişi gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 27 adet cep telefonu, 75 adet SIM kart, 6 adet bilgisayar, 20 bin TL nakit para, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Operasyon sonrasında 4'ü erkek, 2'si kadın 6 kişi İstanbul'da gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi.

Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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