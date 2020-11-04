Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti

04.11.2020 10:04 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:09

Son dakika gündem haberi... -Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'ın Ayda bebeği hastanede ziyaret etmesi İZMİR - Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti.

-Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'ın Ayda bebeği hastanede ziyaret etmesi İZMİR - Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret etti
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret etti
Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: Ayda'nın sağlık durumu iyi
Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: Ayda'nın sağlık durumu iyi
ADÜ Rektörü Aldemir, kaza geçiren doktorları hastanede ziyaret etti
ADÜ Rektörü Aldemir, kaza geçiren doktorları hastanede ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Osman Durmuş Mesut Yılmaz Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Enes Batur Türkan Şoray İkbal Gürpınar
Spor Tisserand Gökhan Töre Eddie Newton Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 10:10:42. #1.14#
title