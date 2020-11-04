Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... -Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'ın Ayda bebeği hastanede ziyaret etmesi İZMİR - Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ayda bebeği hastanede ziyaret etti.