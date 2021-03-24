Son dakika haberi! Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında
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Son dakika haberi! Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında

24.03.2021 23:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:33

Son dakika gelişmesine göre Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şiddetli yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi.

Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şiddetli yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi. Çay kenarında bulunan birçok ev su baskını tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı ve Yeşilöz Deresinin debileri, sağanak yağışın ardından yükseldi. Baharın gelişiyle beraber karların erimesi sonucu debisi yükselen Habur çayının üzerinde bulunan tahta köprüler endişe veriyor. İlçeye bağlı Günyüzü köyünde bir vatandaşa ait ahır sular altında kalırken, Başaran köyünde ise her yıl olduğu gibi bu yılda bir çok bahçeyi su bastı. Vatandaşlar, her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

Son dakika haberi! Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında
Son dakika haberi! Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında
Son dakika haberi! Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında
Son dakika haberi! Sağanak yağış nedeni ile debisi yükselen Habur Çayı'nın civarındaki evler tehlike altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE

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