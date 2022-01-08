Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı - Haberler
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Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ve bugün devam eden KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin Kazakistan'a nakliyesinden görüntüler paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ve bugün devam eden KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin Kazakistan'a nakliyesinden görüntüler paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Il-76 askeri nakliye uçağı, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'nin KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin askeri teçhizatlı birliğini Kazakistan Cumhuriyeti Almatı havaalanına teslim etti" ifadelerini kullandı.

KGAÖ barışı koruma kuvvetlerindeki Rus birliğinin nakliyesi, Kazakistan Almatı ve Zhitygen havalimanlarına Moskova, İvanovo ve Ulyanovsk bölgelerindeki havalimanlarından askeri nakliye uçaklarıyla devam ettiğini belirten Savunma Bakanlığı, birliklerin nakliye görüntülerini paylaştı.


Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

Son dakika haberleri... Rusya, Kazakistan'a nakliyesi devam eden KGAÖ kuvvetlerinin görüntülerini paylaştı

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