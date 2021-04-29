Son dakika haberi: Rusya'dan Brezilya'ya Sputnik V davası
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Son dakika haberi: Rusya'dan Brezilya'ya Sputnik V davası

Son dakika haberi: Rusya'dan Brezilya'ya Sputnik V davası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısını tescil etmeyen Brezilya'ya uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısını tescil etmeyen Brezilya'ya uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.

Rusya'daki Gameliya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) tarafından desteklenen Sputnik V korona virüs aşısı, Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından güvensiz bulunarak tescil edilmemişti. Rusya ile Brezilya arasında gerilime neden olan Sputnik V aşısı ile ilgili tartışmalar devam ederken, son olarak RDIF'ten somut adım geldi. RDIF, Brezilya'nın aldığı kararın aşının itibarını zedelediğini belirterek, Anvisa hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymaktan dolayı uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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