Son Dakika | Rusya'da markette patlama
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Son Dakika | Rusya'da markette patlama

12.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:07
Son Dakika | Rusya'da markette patlama

Son dakika haberine göre Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetin başkenti Vladikavkaz'da bir marketin de bulunduğu binada patlama meydana geldi.

Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetin başkenti Vladikavkaz'da bir marketin de bulunduğu binada patlama meydana geldi.

Rusya'da Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Gagkayeva Caddesi'ndeki marketin de bulunduğu binada, patlama meydana geldi. TASS'ta yer alan habere göre palama nedeniyle bir kişi yaralandı ve yaralanan kişinin güvenlik görevlisi olabileceği ifade edildi. Ayrıca, patlama anında marketin kapalı olduğu ve binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.Bölgedeki Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerinde itfaiye ve köpeklerden oluşan 120 kişilik arama kurtarma ekiplerinin enkazda çalıştığını açıkladı. Patlamanın sebebinin araştırldığını belirten yetkililer, çevre binalarda pencerelerin zarar gördüğü ifade etti.


- Rusya
Son Dakika | Rusya'da markette patlama
Son Dakika | Rusya'da markette patlama
Son Dakika | Rusya'da markette patlama
Son Dakika | Rusya'da markette patlama
Son Dakika | Rusya'da markette patlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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