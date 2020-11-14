Son dakika haberleri! - Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı- Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor
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Son dakika haberleri! - Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı- Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor

14.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:15

Son dakika haberler: - Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'a gönderilen Rus Barış Gücü askerlerinin ateşkes hattında devriyelerine başladığını açıkladı.

- Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı

Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'a gönderilen Rus Barış Gücü askerlerinin ateşkes hattında devriyelerine başladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, "14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü'ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'dan kalkan Il-76 uçaklarıyla Ermenistan'daki Erebuni Havaalanı'na taşınan zırhlı araçların karayolu ile Dağlık Karabağ sınırındaki Goris kentine, daha sonra kontrol noktalarına sevkiyatının gerçekleştirildiği ifade edildi. Rus Barış Gücü askerlerinin güvenliği için Rus devriye polislerinin de görev aldığı aktarılırken, gözlem noktalarından mülteci geçişlerine yardım edileceği, sivillere yönelik saldırıların önüne geçileceği, bölge güvenliğini sağlanacağı transit geçiş trafiğinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.

Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor

Kontrol noktalarındaki Rus Barış Gücü askerlerinin devriyelerinden de görüntüler servis edilirken, konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, "14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü'ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor. Bugünden itibaren Rus devriye polisleri de Güney bölgede devriye gezmeye başlayacak" dedi.

Konaşenko ayrıca Rus Barış Gücü askerlerinin anlaşmanın imzalandığı andan itibaren bölgeye sevkiyatıyla ilgili teknik bilgiler aktarırken, bölgede yapılan ilk devriyelerde ateşkesin ihlaline yönelik bir girişimin gözlemlenmediğini vurguladı.

Son dakika haberleri! - Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı- Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor
Son dakika haberleri! - Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı- Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor
Son dakika haberleri! - Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı- Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor
Son dakika haberleri! - Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı- Bugün 5 yeni gözlem noktası kurulması planlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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