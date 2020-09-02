Son dakika haberi... Restorandaki cinayetle ilgili 1 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... 2 KİŞİ TUTUKLANDIAydın'ın Nazilli ilçesinde, restoran işletmecisi İdris Akyüz'ün öldürülmesiyle ilgili H.A.İ.'nin ardından O.T. de jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
02.09.2020 18:14 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:17
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, restoran işletmecisi İdris Akyüz'ün öldürülmesiyle ilgili H.A.İ.'nin ardından O.T. de jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),
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Kaynak: DHA