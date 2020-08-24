Son dakika haberi | Refüjdeki sulama biri zincirleme 2 kazaya yol açtı
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Son dakika haberi | Refüjdeki sulama biri zincirleme 2 kazaya yol açtı

Son dakika haberleri... Ağrı Karayolu'nda refüjdeki sulama nedeniyle kayganlaşan yolda biri zincirleme 2 trafik kazası meydana geldi.

Son dakika haberi | Refüjdeki sulama biri zincirleme 2 kazaya yol açtı
24.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:56

ERZURUM-Ağrı Karayolu'nda refüjdeki sulama nedeniyle kayganlaşan yolda biri zincirleme 2 trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Erzurum-Ağrı Karayolu'nun Paşapınarı mevkisinde meydana geldi. Serdar Yıldırım yönetimindeki 28 RA 003 plakalı otomobil, refüjden taşan suların kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre kayan otomobil takla atarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Serdar Yıldırım ile eşi Ümmü Gülsüm Yıldırım yaralanırken, küçük çocukları yara almadan kurtuldu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Yıldırım, "Refüj sulaması iyi yapılmadığı için yola akıyor ve kazaya sebep oluyor. Ben de bu yüzden kaza yaptım" diye konuştu. 

BU KEZ ZİNCİRELEME KAZA OLDU

Yaralılar için ambulans çağrılan karayolunda bu kez zincirleme kaza meydana geldi. Pasinler ilçesinden Erzurum'a gelin getiren düğün konvoyundaki 3 araç, suyla kayganlaşan yolda birbirine çarptı. 24 EV 340, 25 DS 202, 07 AHN 525 plakalı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme yaptı. Pasinler ilçesinden konvoyla gelin getirdiklerini anlatan Naim Kaya, "Yoldaki ıslaklık sebebiyle araçlar kayınca zincirleme kaza yaşandı. Refüjdeki sulama, burada kazalara sebep oluyor" dedi. Bölgede önlem alan polis, yeni bir kazanın meydana gelmemesi için refüjün bulunduğu alanda durarak, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.


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Kaynak: DHA

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