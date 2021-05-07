Son dakika haberi: RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi bu ramazan ayını da sessiz geçiriyor
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Son dakika haberi: RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi bu ramazan ayını da sessiz geçiriyor

Son dakika haberi: RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi bu ramazan ayını da sessiz geçiriyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, bu ramazan ayını da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında sakin ve sesiz geçiriyor.

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, bu ramazan ayını da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında sakin ve sesiz geçiriyor.

Normal zamanlarda ramazan aylarında Edirne, çevre iller ve Balkanlardan binlerce Müslüman'ın akın ettiği, bahçesinde iftar ve sahurlarını yaptığı, içerisinde namazlarını eda ettiği Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, "tam kapanma" süreci ve sıkı tedbirlerin uygulandığı bu yıl da geçen yıl olduğu gibi tarihinin en sakin ramazanlarından birini yaşıyor.

Görevliler, sadece vakit namazlarının kılındığı camide salgının gölgesinde sessiz geçen ramazana tanıklık ediyor. Salgının bitmesi için dualar edilirken, vakit namazları Kovid-19 tedbirleri alınarak kılınıyor.

Mahyada sağlık vurgusu yapıldı

Salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Selimiye'ye asılan mahyalarda sağlık vurgusu yapıldı. "Son mahyacı" olarak anılan Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi şefi Kahraman Yıldız, ekibiyle birlikte sağlık mesajları veren iki mahyayı 15 gün arayla minarelere astı. Ramazanın ilk 15 gününde "Şifa senden ya şafi" mesajına yer verilen mahyada, ikinci yarısında ise "Sıhhat büyük nimet" ifadesiyle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

"Dua etmeye ve tedbirlere uymaya devam edeceğiz"

Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, AA muhabirine, bu ramazan ayının da salgının gölgesinde geçtiğini söyledi. Salgının sona ermesi ve bulaşın önlenmesi için tedbirler alındığını vurgulayan Serenli, "Kovid-19 salgını nedeniyle geçen ramazan camimiz tamamen kapalıydı, bu yıl kısmen bir açılma olsa da teravihlerimizi tedbirler kapsamında kılamıyoruz." dedi.

Serenli, camiye gelenlerin sayısının az olmasına rağmen, tüm hazırlıkların yapıldığını, camideki temizlik çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Son 2 yıldır ramazanın alışılmışın dışında geçtiğini anlatan Serenli, şunları kaydetti:

"Teravih namazları kılınmıyor ki Selimiye'de teravih namazları binlerce kişinin katılımıyla kılınırdı. Kadir Gecesi'nde ise on binlerce kişi cami ve bahçeyi doldururdu. O gece ibadetler sahura kadar devam ederdi. Bu sene biraz daha buruk geçiyor geçen sene olduğu gibi. Dua etmeye ve tedbirlere uymaya devam edeceğiz. İnşallah bayram namazını kılabiliriz. Seneye ramazanı güzel şekilde karşılamak ve hastalığın bitmesi için Rabb'imizden niyazda bulunacağız. İnşallah bu hastalık başımızdan bir an önce def olup gider ve rahat bir şekilde nefes alırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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