Son dakika haberleri: Porto Riko'da trafo merkezinde patlama
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Son dakika haberleri: Porto Riko'da trafo merkezinde patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Porto Riko'nun başkenti San Juan'daki elektrik dağıtım şirketinin trafo merkezinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Porto Riko'nun başkenti San Juan'daki elektrik dağıtım şirketinin trafo merkezinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Ada genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Porto Riko'nun başkenti San Juan'da LUMA Enerji'ye ait trafo merkezinde patlama meydana geldi. Bölgeden yükselen yoğun duman gökyüzünü sararken, kısa sürede yangın çıktı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yangının ada genelinde 400 bin müşteriyi elektriksiz bıraktığı belirtildi. Açıklamada, "Yangın tüm adada elektrik kesintilerine neden oldu. Durum değerlendiriliyor ve sistemin eski haline getirilmesi için çalışmalar yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri: Porto Riko'da trafo merkezinde patlama
Son dakika haberleri: Porto Riko'da trafo merkezinde patlama
Son dakika haberleri: Porto Riko'da trafo merkezinde patlama
Son dakika haberleri: Porto Riko'da trafo merkezinde patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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