Son dakika haberi: POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLEN MEVLÜT EREN'İN CENAZESI ALINDI

ANTALYA'da bir süre önce kendilerini mahallede hırsızlık yapmamaları konusunda uyaran kadının eşi Mevlüt Eren'i (67) pompalı tüfekle öldüren Sinan Maraşlı (43) ile oğlu Hakan Maraşlı (23), adliyeye sevk edildi. Eren'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere morgdan alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 40 Sokak üzerinde meydana geldi. 11 suç kaydı olan Sinan Maraşlı ile 6 suç kaydı olan oğlu Hakan Maraşlı, bir süre önce mahallede hırsızlık yapmamaları konusunda kendilerini uyaran, adı açıklanmayan kadının eşi Mevlüt Eren ile bu konu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Mevlüt Eren, pompalı tüfekle göğsünden vuruldu. O sırada yanındaki oğlu Sadettin Eren ise saçmaların isabet etmesiyle bacağından hafif yaralandı. Durumun bildirilmesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, Mevlüt Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sadettin Eren'in ise kendi imkanlarıyla Kepez Devlet Hastanesine gittiği tespit edildi. Mevlüt Eren'in cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Sinan Maraşlı ile oğlu Hakan Maraşlı, yerlerini belirleyen polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

CENAZESİ ALINDI

Otopsi işlemleri biten Mevlüt Eren'in cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Gözaltındaki Sinan Maraşlı ile oğlu Hakan Maraşlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.